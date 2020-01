Babyjubel bei Usain Bolt (33)! Der Sprinter ist bei seinen Fans vor allem für seine sportlichen Erfolge bekannt. Sein Privatleben versucht er möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. 2016 machte er jedoch bei den Olympischen Spielen die Beziehung zu Kasi Bennett offiziell, die allerdings anfangs recht locker sein sollte. Nun lässt Usain seine Fans jedoch an einem ganz besonderen Ereignis teilhaben: Er wird Papa!

Auf Instagram postete der 33-Jährige ein Foto von seiner Partnerin, die darauf in einem langen roten Seidenkleid ihren Babybauch stylish in Szene setzt. "Ich will nur sagen, dass bald ein König oder eine Königin da ist", kommentierte er das Bild. Doch ein süßes Geheimnis haben er und seine Freundin noch nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollen, nämlich wann genau ihr Baby das Licht der Welt erblicken soll. Denn die Kugel der werdenden Mutter lässt erahnen, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird.

Usains Fans ließen es sich nicht entgehen, ihn zu diesem freudigen Anlass zu gratulieren. Doch auch ein paar Sportlerkollegen hinterließen ihm ein paar Glückwünsche im Kommentarfeld. Zu den Gratulanten zählte auch Profi-Kicker Leon Bailey.

Instagram / kasi.b Usain Bolt mit seiner Freundin Kasi Bennett

Getty Images Usain Bolt, ehemaliger Sprinter

Getty Images Usain Bolt, November 2019

