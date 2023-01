Finanz-Verbrechen: Millionen-Verlust bei Sportler Usain Bolt

Das ist wohl ein riesiger Schock für Usain Bolt (36)! Der ehemalige Sportler kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Bereits achtmal gewann der Leichtathletik-Star bei Olympia, elfmal holte er den Weltmeistertitel im Sprinten. 2017 verabschiedete sich Usain endgültig aus der Sportwelt. Sowohl in seiner Karriere als auch bei seinen Finanzen lief es bei dem Vater von Zwillingen prima. Doch nun ist Usain wohl Opfer eines Finanz-Verbrechens geworden!

Sein Manager Nugent Walker sagte gegenüber der jamaikanischen Zeitschrift The Gleaner, dass mehrere Millionen Dollar vom Konto des 36-Jährigen entwendet worden seien. Ihm zufolge soll das Geld bei der Investmentfirma "Stocks and Securities" verschwunden sein. Erst am vergangenen Mittwoch soll dem Weltmeister das verschwundene Geld auf seinem Konto aufgefallen sein, weshalb die Untersuchungen der Investmentfirma erst jetzt begonnen hätten. Laut dem Magazin sollen die Mitarbeiter des Unternehmens aktuell in einen größeren Betrug verwickelt sein, zu dem auch Usains Fall zählen soll.

Während seiner aktiven Karriere gehörte das Ausnahmetalent zu den Spitzenverdienern in der Sportwelt. So soll Usain laut Forbes im Jahr 2017 rund 28 Millionen Euro mit Prämien und Werbedeals verdient haben.

