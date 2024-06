Usain Bolt verletzt sich böse bei einem Benefiz-Fußballspiel

Usain Bolt (37) ist der schnellste Mann der Welt – in nächster Zeit wird er das aber leider nicht mehr unter Beweis stellen können: Bei seiner Teilnahme am Wohltätigkeitsfußballspiel "Soccer Aid for UNICEF 2024" am vergangenen Sonntag in London zog sich der Hobby-Fußballer eine ernsthafte Verletzung zu. Nachdem er zuvor noch Eindrücke der Veranstaltung auf seinem Instagram-Profil geteilt hatte, folgte kurz darauf ein Foto von ihm mit geschientem Bein und Krücken. "Achillessehne gerissen, aber wir wissen, dass wir Krieger sind", schreibt der Profisportler dennoch optimistisch zu seinem Post.

Die Fans des achtfachen Olympia-Siegers wünschen Usain in den Kommentaren nur das Beste: "Schnelle Genesung", kommentieren einige Follower das Bild, während einer dazu schreibt: "Ruhe dich aus und erhole dich, mein Freund." Wie TMZ berichtete, spielte der Jamaikaner als Kapitän für das Soccer Aid World XI Team. Die Verletzung zog er sich im Spiel gegen England zu. Zunächst habe man gedacht, es sei nichts allzu Schlimmes passiert – bis er von den Sanitätern auf einer Trage vom Spielfeld gebracht wurde. Auch wenn das Spiel für den Sprint-Weltmeister nicht gut ausgegangen ist, freut er sich dennoch sicherlich für den guten Zweck: Wie die Veranstalter auf Instagram verkündeten, wurden an diesem Tag umgerechnet knapp 18 Millionen Euro Spenden gesammelt!

Im Jahr 2017 lief der damals 30-Jährige sein letztes Rennen bei der Leichtathletik-WM in London und verabschiedete sich damit in seine Sportlerrente! Seitdem steht er zwar nicht mehr offiziell auf der Rennstrecke, wird aber in seinem Privatleben dafür ordentlich "auf Trab" gehalten, wie er gegenüber MailOnline verriet. Gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin Kasi J. Bennett hat die Sportlegende drei kleine Kinder. Während seine Tochter Olympia Lightning im Jahr 2020 zur Welt kam, machten die Zwillinge Saint Leo und Thunder die Familie nur ein Jahr später komplett.

Getty Images Usain Bolt, ehemaliger Sprinter

Instagram / kasi.b Usain Bolt, Kasi J. Bennett und ihre Kinder an Weihnachten im Jahr 2021

