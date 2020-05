First Dates Hotel hat sich erfolgreich in die Herzen der Fans geflirtet! Seit April läuft im TV der Ableger der Show First Dates – Ein Tisch für zwei, bei der sich Singles beim gemeinsamen Essen kennenlernen. In der neuen Sendung werden die Rendezvous jedoch auf ein neues Level gehoben – es geht direkt in den gemeinsamen Urlaub. Das Konzept wurde nun nicht nur mit guten Quoten belohnt: "First Dates Hotel" bekommt tatsächlich eine zweite Staffel!

Das verkündete Vox jetzt schon vor dem großen Finale am 25. Mai in einer Pressemitteilung: Demnach seien die Zuschauerzahlen in den zurückliegenden Folgen besonders bei der Hauptzielgruppe so gut gewesen, dass der Sender bereits eine weitere Staffel plane: "VOX ist mit 'First Dates Hotel' wieder im Auftrag der Liebe im Einsatz!", heißt es in der Meldung weiter. Die letzte Episode am Montag hatten sich stolze 1,04 Millionen Menschen angeschaut – damit verzeichnete "First Dates Hotel" laut Quotenmeter einen Marktanteil von 7,3 Prozent.

Und tatsächlich konnten sich die Fans von Moderator und Meisterkoch Roland Trettl (48) in den vergangenen Wochen über spannende Kennenlerngeschichten und coole Kandidaten freuen: Erst am Montag suchte beispielsweise Transgender-Lady Alessia nach ihrer großen Liebe – inklusive eines ehrlichen und emotionalen Gesprächs über ihre Vergangenheit. Mit Schnuckel Oleg Justus (32) war zudem der Ex von Bachelor in Paradise-Teilnehmerin Samantha Justus (30) am Start.

Instagram / roland_trettl Roland Trettl, Moderator bei "First Dates - Ein Tisch für zwei"

First Dates Hotel, VOX Oleg Justus mit seinem Date Leyla bei "First Dates Hotel"

TVNOW Alessia, Kandidatin bei "First Dates Hotel"



