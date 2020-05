Es gibt wieder Familienzuwachs im Hause Roper-Tolbert! Jade, die durch ihre Teilnahme an der US-Version von Bachelor in Paradise berühmt wurde, hat nun eine freudige Nachricht verkündet. Nachdem sie vor zehn Monaten Söhnchen Brooks bei einer dramatischen Entbindung in einem Kleiderschrank geboren hat, ist sie jetzt erneut schwanger. Gemeinsam mit Ehemann Tanner freut sie sich nun auf Kind Nummer drei.

Auf Instagram enthüllte Jade mit einem niedlichen Familienschnappschuss die Nachricht, dass sie erneut ein Baby erwarte. Auf dem Foto sitzt die baldige Dreifachmama zusammen mit Töchterchen Emmy und Sohnemann Brooks auf dem Rücken vom erschöpften Familienvater Tanner. Letzterer hält in seiner rechten Hand ein Ultraschallbild und in seiner linken einen positiven Schwangerschaftstest. "Es fühlt sich so gut an, endlich über diese Schwangerschaft sprechen zu können!", verrät die TV-Bekanntheit überglücklich.

Sie sei besonders dankbar und aufgeregt über diesen Nachwuchs, weil sie überzeugt sei: Kinder bringen gerade in der Zeit von Social-Distancing ein wenig mehr Hoffnung in die Welt. Was für ein Geschlecht Baby Nummer drei hat, plaudert der US-Reality-Star allerdings noch nicht aus.

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert und ihre beiden Kinder Emmy und Brooks im Mai 2020

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert und ihr Mann Tanner im Mai 2020

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert, ihr Mann Tanner, ihre beiden Kinder Emmy und Brooks im März 2020

