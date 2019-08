Vor einigen Monaten teilten Tanner und Jade Roper Tolbert mit, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Nach Töchterchen Emerson freuten sich die einstigen US-Bachelor in Paradise-Kandidaten über einen Jungen. Als am Dienstagabend die Wehen einsetzen, hatte es ihre Spross aber viel zu eilig: So wurde ihr Sohn kurzerhand im Kleiderschrank geboren! Seine Eltern ließen sich hingegen mehr Zeit und gaben den Namen erst jetzt bekannt.

Auf Instagram teilte die stolze Zweifachmama nun ein Foto von ihrem Sonnenschein auf einer Decke mit dem sich wiederholenden Schriftzug "Brooks". Das soll auch der Rufname des Wonneproppens sein, wie Jade in ihrem Post verriet: "Es ist offiziell. Sagt hallo zu Brooks Easton Tolbert. Er wurde am 29. Juli um 22:31 Uhr bei uns zu Hause geboren, wog 3,3 Kilogramm und war 51 Zentimeter groß." Abgesehen von den besonderen Umständen seiner Entbindung könne sich die jetzt vierköpfige Familie nicht beklagen. "Er ist das süßeste Baby und wir genießen jeden einzelnen Moment", fügte die 32-Jährige hinzu.

Die Ankunft des neuen Erdenbürgers hätte für den Nachkommen eines Kuppelshowpaares nicht passender sein können. "Ihre Fruchtblase ist um 21:16 Uhr geplatzt. Wir hatten eigentlich gerade The Bachelorette geschaut", verriet Vater Tanner gegenüber People. An diesem Abend lief sogar das Finale des US-Rosenformats.

Getty Images Jade Roper Tolbert und Tanner Tolbert

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolpert, ihr Mann Tanner und ihre gemeinsame Tochter Emerson

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolpert nach der Geburt ihres Sohnes

