Am kommenden Donnerstag steigt endlich das große Finale von Germany's next Topmodel. Auch wenn dieses Jahr Heidi Klum (46) nicht persönlich vor Ort sein kann, wird die Modelmama dennoch tatkräftig mitwirken – aus Los Angeles via Videochat. Mit welchem Outfit sie in diesem Jahr überraschen wird, ist noch ein Geheimnis. Promiflash beschert euch aber schon ein kleines Warm-up: Das hier sind Heidis atemberaubende GNTM-Final-Looks der vergangenen Jahre!

Finale 2019

Noch vor einem Jahr fand der große Showdown der beliebten Castingshow in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen statt. Damals verzauberte die heute 46-Jährige die Zuschauer in einem schwarzen Jumpsuit aus Spitze. Besonders raffiniertes Detail an ihrem Einteiler: Eine ziemlich große Schleife vor ihrem Bauch und am Rücken. Vor allem ihr äußerst ausladendes De­kolle­té dürfte bei dem einen oder anderen Fan für Schnappatmung gesorgt haben.

Finale 2018

Vor zwei Jahren entschied sich die GNTM-Chefin für ein funkelndes Outfit. In einem dezent schimmernden Glitzer-Kleid mit vielen kleinen Perlen und dazu passenden Overknee-Boots führte die Blondine 2018 in Düsseldorf durch das große Finale der dreizehnten GNTM-Staffel. Die strahlende Kombination rundete die heutige Ehefrau von Tom Kaulitz (30) mit ihrer femininen Wallemähne glamourös ab.

Finale 2017

In 2017 setzte Heidi auf einen lupenreinen, weißen Look. Im großen Finale der beliebten Modelshow verzückte die Beauty die Show-Supporter mit einem glitzernden Anzug in Weiß. Ihre Haare hatte sie damals zu einem halben Zopf zusammengebunden. Besonderer Hingucker bei diesem coolen Zweiteiler: Heidis ziemlich üppiger Ausschnitt!

Finale 2016

Vor vier Jahren fand der große Showdown von "Germany's next Topmodel" das erste Mal auf Mallorca statt. Passend zu den sommerlichen Temperaturen wählte Heidi ein ziemlich kurzes Kleid im 80er-Jahre-Disco-Stil mit Sternen-Muster. Ihre Outfit-Wahl komplettierte sie am späteren Abend mit einer auffälligen Kunstfell-Jacke.

Finale 2015

2015 überraschte die Modelmama mit einer Hingucker-Klamotte. Für das Finale in Mannheim, das aufgrund einer Terrorwarnung mitten in der Show abgebrochen werden musste, entschied sich die vierfache Mutter für einen blau-grün schimmernden Hosenanzug. Später wurde das Finale in New York fortgesetzt, wo Heidi dann ein schlichtes schwarzes Kleid trug.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's Next Topmodel"-Finale 2019

Anzeige

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2018

Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit den Finalistinnen im "Germany's next Topmodel"-Finale 2017

Getty Images Thomas Hayo und Heidi Klum im Mai 2016 bei "Germany's next Topmodel"

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop im "Germany's next Topmodel"-Finale 2015

Getty Images Heidi Klum im GNTM-Finale 2014

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2013

wcrART/face to face Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2012

Getty Images Heidi Klum und die GNTM-Gewinnerin Alisar Ailabouni im Finale 2010

OHLENBOSTEL,GUIDO Sara Nuru und Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2009

OHLENBOSTEL,GUIDO Heidi Klum und GNTM-Siegerin Jennifer Hof, 2008

Getty Images Heidi Klum und GNTM-Siegerin Barbara Meier, 2007



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de