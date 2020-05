Wie genau soll das Germany's next Topmodel-Finale denn nun aussehen? Vor Kurzem wurde bekannt, dass Heidi Klum (46) ihr neues Topmodel in diesem Jahr nicht persönlich küren kann. Aufgrund der aktuellen Situation ist es ihr nicht möglich, von Los Angeles nach Berlin zu reisen. Außerdem wird es für die Show, anders als in den Vorjahren, auch kein Publikum vor Ort geben. Auf spannende Performances müssen die Fernsehzuschauer dennoch nicht verzichten: Unter anderem sollen die Tänzer aus dem Berliner Friedrichstadt-Palast auftreten!

Wie Bild berichtet, soll das Tanzensemble das Finale am kommenden Donnerstag sogar eröffnen. Die Proben dafür laufen bereits auf Hochtouren – und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Das ganze Team trainiert derzeit mit Gesichtsmasken. Bei der Liveshow werden sie auf dieses Accessoire jedoch verzichten. Für die Tänzer ist es der erste Auftritt nach Wochen, denn aufgrund der aktuellen Gesundheitslage musste das Theater im Friedrichstadt-Palast geschlossen bleiben. Die Tanzgruppe feierte zuvor mit den Shows "Vivid" oder "The One Grand Show" große Erfolge.

Weitere Acts der Finalsendung sind bislang aber noch nicht bekannt. In den letzten Jahren performten zwischen den Auftritten der Nachwuchsmodels unter anderem Stars wie Taylor Swift (30), Ellie Goulding (33), Shawn Mendes (21) oder Rita Ora (29). Für den Tanzbeitrag im Finale der vergangenen Staffel sorgten Channing Tatum (40) mit den Tänzern der "Magic Mike"-Show.

Getty Images Die Tänzer des Friedrichstadt-Palasts im Oktober 2018

Getty Images Taylor Swift im Januar 2020 in Park City, Utah

Getty Images Channing Tatum und die "Magic Mike"-Tänzer im Dezember 2019 in Melbourne



