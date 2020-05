GNTM-Zeitreise! 2015 nahm Érica Marley an der zehnten Staffel von Germany's next Topmodel teil und konnte dabei Modelmama Heidi Klum (46) auch einige Wochen lang von sich überzeugen. Sie schaffte es schließlich auf den 13. Platz – den Titel schnappte sich damals Vanessa Fuchs (24). Doch was macht Érica eigentlich heute? Wie steht sie zu ihrer Zeit bei der Castingshow? Gegenüber Promiflash gab die Beauty zu verstehen: Sie bereut ihre Teilnahme sogar!

Im Interview mit Promiflash beantwortete Érica die Frage, ob sie rückblickend ein weiteres Mal an dem Format teilnehmen würde mit einer klaren Ansage: "Ein dickes Nein!" Sie habe nach der Show festgestellt, dass sie nicht der Typ für Reality-TV und ein Leben in der Öffentlichkeit wäre. "Ich dachte immer, es sei toll, wenn Menschen einen erkennen, jedoch ist es manchmal irgendwie komisch. Ich bin da irgendwie immer etwas zurückhaltend und schüchtern unterwegs", meinte sie.

Trotzdem hielt Érica auch nach GNTM an ihrem Model-Traum fest. "Ich habe bis knapp 2018 in Vollzeit gemodelt und habe mich dann dazu entschieden, meine zweite Ausbildung zur Modedesignerin zu machen", erzählte sie von ihren beruflichen Plänen.

privat Ex-GNTM-Kandidatin Érica Marley

