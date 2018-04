Sie schafft es aus eigener Kraft! 2015 gewann Vanessa Fuchs (22) bei Germany's next Topmodel, der Startschuss ihrer Karriere. Doch nach zwei Jahren verließ sie die Modelagentur ONEeins und geht seitdem ihren eigenen Weg. Ihrem Erfolg hat diese Entscheidung aber keinem Abbruch getan. Die schöne Brünette hat gleich mehrere große Projekte in der Hinterhand. "Also, ich arbeite gerade sehr viel mit Bulgari zusammen – vor allem mit dem Parfum. Dann bin ich ja nach wie vor bei Puma gesignt. Mit denen kommen jetzt auch noch große Projekte dieses Jahr", verrät die Beauty im Promiflash-Interview.



