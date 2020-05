Steht die Siegerin der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel etwa schon fest? Am heutigen Abend geht das langersehnte Finale der Castingshow per Liveschaltung nach Los Angeles über die Bühne. Doch welche der vier verbliebenen Meeedchen kürt Modelmama Heidi Klum (46) nach einer Reihe verschiedener Challenges zu ihrer Siegerin: Maureen, Jacky, Lijana oder doch Sarah (20)? Die Promiflash-Leser haben eine ganz klare Favoritin!

Bei einer Promiflash-Umfrage steht Kandidatin Jacky an der Spitze: Von insgesamt 5.834 Teilnehmern (Stand 21. Mai, 14:15 Uhr) sehen stolze 50,8 Prozent (2.966 Stimmen) die Pferdeliebhaberin mit deutlichem Vorsprung als Siegerin aus dem Wettbewerb hervorgehen. Kontrahentin Sarah kann sich mit 37,2 Prozent (2.172 Nutzer) der abgegebenen Stimmen den zweiten Platz sichern. Wird es zwischen den beiden Frauen möglicherweise kurz vor der Entscheidung zu einem wahren Kopf-an-Kopf-Rennen kommen?

Die beiden anderen Nachwuchsmodels scheinen hingegen deutlich weniger Chancen auf die Siegesprämie und den begehrten Modelvertrag zu haben. 9,3 Prozent (545 Nutzer) stimmten für Maureen als angehendes Topmodel ab. Das Schlusslicht der Kandidatinnen bildet Lijana: Die Studentin konnte bei der Umfrage nur 2,6 Prozent (151 Stimmen) der Leser von sich überzeugen.

Instagram / sarahposch Sarah Posch, GNTM-Kandidatin

Instagram / lijana_ka Lijana, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Instagram / maureen.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Maureen



