Ohne Heidi, aber dafür mit geballter Model-Power! Aufgrund der aktuellen Lage wird das große Finale von Germany's next Topmodel in diesem Jahr völlig anders verlaufen: Die Model-Mama kann nur via Live-Stream anwesend sein und auch auf internationale Acts muss verzichtet werden. Doch das bedeutet nicht, dass deshalb nur kleine Geschütze aufgefahren werden, ganz im Gegenteil. Nun wurde bekannt, welche ehemaligen GNTM-Kandidatinnen zusätzlich zu den VIP-Gästen an dem Spektakel teilnehmen!

Auf die vier Finalistinnen warten spannende und vor allem herausfordernde Aufgaben: Schon der Opening-Walk soll laut ProSieben phänomenal werden. Mit dabei sind auch einige Gesichter aus den vergangenen Staffeln – wie zum Beispiel Klaudia Giez (23), Micaela Schäfer (36), Theresia Fischer (28), Gisele Oppermann (32) sowie Tamara, die nur ganz knapp den Einzug ins derzeitige Finale verpasste. Jede von ihnen übernimmt eine besondere Rolle in der Show und begleitet die Mädels bei ihren jeweiligen Challenges. "Meine persönliche Favoritin ist Jacky", verriet Theresia schon vorab auf Instagram.

Fest steht nun auch, dass Rebecca Mir (28) den diesjährigen Personality-Award verleihen wird. Zu den Ehrengästen werden unter anderem Designer Philipp Plein (42) und Fotograf Christian Anwander gehören. Selbstverständlich darf Thomas Hayo als bewährter Juror nicht fehlen.

Anzeige

OHLENBOSTEL,GUIDO Gisele Oppermann bei der Kölner Aids-Gala in Köln 2010

Anzeige

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara, GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige

Getty Images Model Rebecca Mir

Freut ihr euch, dass so viele bekannte Gesichter dabei sein werden? Ja, total! Nein, das ist mir egal... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de