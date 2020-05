Finalzeit bei Germany's next Topmodel! Der große Tag ist gekommen: Heidi Klum (46) kürt am heutigen Abend ihre Gewinnerin in einer spannenden Live Show. Jacky, Maureen, Lijana und Sarah (20) kämpfen um den Titel und treten in mehreren Walks noch einmal gegeneinander an. Nach dem ersten Lauf folgt allerdings eine krasse Überraschung. Nach einer bewegenden Rede über Hass und Mobbing entscheidet sich Lijana, hinzuschmeißen.

Die erste eigene Performance haben die vier Finalistinnen selbst erarbeitet. Die 23-Jährige entscheidet sich dafür, ihre Erlebnisse mit Hasskommentaren und Kritik aufzuarbeiten. Zwar sei sie an der Geschichte gewachsen, habe sich aber dafür entschieden, dem Hass keine Chance zu geben. "Deswegen verzichte ich auf das Finale", meinte sie und bedankt sich bei der Modelmama für die vergangenen Wochen.

Heidi selbst ist in der finalen Sendung aber nicht live vor Ort, sie ist aus ihrer Wahlheimat Los Angeles zugeschaltet. Aufgrund der aktuellen Reiserestriktionen kann sie die Entscheidung nicht in Berlin verkünden. Während die über einen Screen die ganze Zeit über die Show begleitet, wird sie vor Ort von Starfotograf Christian Anwander als Moderator vertreten.

GNTM-Kandidatin Lijana

Lijana, GNTM-Teilnehmerin 2020

Heidi Klum im Februar 2020 in West Hollywood



