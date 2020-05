Gemma Collins (39) hat ganz große Zukunftspläne! Durch unterschiedliche UK-TV-Formate mauserte sich die kurvige Lady zu einer richtigen Promi-Frau. Ihre vielen Follower erfreut die Beauty nun regelmäßig im Netz mit bizarren Videos, süßen Selfies – und jetzt auch mit Mode! Eifrig vermarktet sie ihre "Gemma Collins Collection", indem sie die Outfits selber präsentiert. Doch das reicht dem Reality-TV-Star offenbar nicht: Jetzt strebt Gemma ein Modeimperium à la Victoria Beckham (46) an!

"Sie ist fest entschlossen, größer als die Beckham-Marke zu werden, wenn sie in den nächsten fünf Jahren weiterhin so viel arbeitet", verriet ein Insider gegenüber der britischen OK! Der Fashionfan bezeichnete sich selbst bereits des Öfteren als Plus-Size-Posh. Damit bezog Gemma sich auf Vics Vergangenheit als Posh Spice bei den Spice Girls. Nach dem Ende der Girlgroup stiegt die Britin zur gefragten Designerin mit eigener Mode- und Make-up-Linie auf – und das will die 39-jährige Gemma jetzt auch!

Die momentane Lage habe sie nachdenklich gemacht, sodass sie ihre Pläne und Ziele für die Zukunft niedergeschrieben habe – und auch, wann sie diese gerne erreicht haben möchte, berichtete die Quelle weiter. Dabei ist der Blondine offenbar am wichtigsten, tolle Outfits zu designen, die auch kurvigen Frauen stehen. "Jeder verdient es, sich besonders zu fühlen, und wir haben die Kleidung dafür, Kurven bestmöglich in Szene zu setzen", heißt es auf der Webseite ihrer Klamottenkollektion.

Getty Images Reality-Star Gemma Collins

Getty Images Gemma Collins im November 2017

Getty Images Gemma Collins, TV-Star



