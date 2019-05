So will Gemma Collins (38) noch mehr Pfunde verlieren! Bereits vor einigen Wochen hatte die Moderatorin ihre Follower in Staunen versetzt: Der “TOWIE”-Star zeigte sich megaerschlankt auf Schnappschüssen im Netz. Die verlorenen Kilos scheinen der Reality-Darstellerin anscheinend aber noch nicht zu reichen. Die Britin will noch mehr abnehmen – und dabei holt sich sie Inspiration von einer bekannten Promi-Lady. Gemma setzt auf die Victoria Beckham (45)-Diät!

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplauderte, sei Gemma fest entschlossen, noch mehr Gewicht zu verlieren – und zwar schnell und viel. Die 38-Jährige, die aktuell ihre eigene Reality-Show “Diva Forever” in Los Angeles dreht, wolle täglich 400 Kalorien verbrennen. Ihre Methode: Bewegung! Dafür soll sie jeden Tag mehrere Kilometer durch den Runyon Canyon in Südkalifornien wandern – ganz so wie es Posh Spice angeblich tue. Zuletzt seien die Pfunde fast wie von selbst durch ihre US-Dancing on Ice-Teilnahme gepurzelt. Die Sendung musste sie allerdings nach einem Sturz vorzeitig verlassen – nun seien die Pölsterchen zurück.

"Sie weiß, dass sie ins Schwitzen kommen muss, um ihr Gewicht niedrig zu halten, und sie vermisst die Endorphine von damals, als sie bei 'Dancing On Ice’ täglich drei Stunden trainierte”, erklärte Quelle. Der Informant behauptete auch, dass Gemma, die sich erst kürzlich endgültig von ihrem Freund getrennt hat, sich im Hollywood-Lifestyle so wohl fühle, dass sie nicht vorhabe, in naher Zukunft ins britische Essex zurückzukehren.

SETC / MEGA TV-Star Gemma Collins in Los Angeles, Mai 2019

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Modedesignerin

Anzeige

MEGA418302_006 Gemma Collins im Mai 2019 vor dem Chateau Marmont in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de