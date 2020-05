Am Freitag ist es so weit: Der große Let's Dance-Showdown steht an, indem sich dann entscheiden wird, ob Moritz Hans, Luca Hänni (25) oder Lili Paul-Roncalli (22) den Titel "Dancing Star 2020" für sich beanspruchen können. Hinter den drei tanztalentierten Promis liegen Monate voller harter Arbeit sowie zahlreiche spektakuläre Darbietungen auf dem Parkett. Und bei so vielen Highlights kann man ruhig mal reflektieren: Lili verriet nun ihren emotionalsten Moment während ihrer Reise bei "Let's Dance"!

Im Interview mit spot on news plauderte die Artistin nun aus, dass besonders das Halbfinale gefühlstechnisch am intensivsten war. Das lag nicht zuletzt an ihrer magischen Performance zu "One Day I'll Fly Away" von Vaults. "Da gab es zum einen den Contemporary, in dem ich meine Gefühle versucht habe zu tanzen, die ich derzeit habe, wenn ich daran denke, dass unser Zirkus und Varieté nicht spielen dürfen", gab sie Einblick in ihr Innenleben. Aufgrund der aktuellen Situation bleibt die Manege des Zirkus Roncalli leer – etwas, das die Brünette momentan emotional sehr belaste.

Doch bei nur einem besonderen Moment sollte es nicht bleiben. Nervenaufreibend war ebenfalls die Ziehung des anschließenden Impro-Tanzes. "Wo ich ausgerechnet den Traumata-Charleston gezogen habe", erklärte Lili. Schon in der Vorwoche hatte die 22-Jährige verraten, dass dieser Tanz nicht unbedingt zu ihren liebsten zähle. Das schönste Gefühl stellte sich aber wohl zum Schluss der vergangenen Episode ein, nämlich mit der Verkündung, dass sie mit Profi-Partner Massimo Sinató (39) im Finale steht.

