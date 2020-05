Endlich ist die Katze aus dem Sack! Am kommenden Freitag findet das langersehnte Finale von Let's Dance statt. Luca Hänni (25), Lili Paul-Roncalli (22) und Moritz Hans (24) kämpfen in diesem Jahr um den Titel "Dancing Star 2020". Im großen Showdown bekommen die Fans so einiges geboten: Luca, Lili und Moritz müssen in drei Tänzen noch einmal alles geben – und dürfen endlich den Freestyle präsentieren!

Die Finalisten werden im Staffelfinale einmal ihren Lieblingstanz, einen Jurorentanz und den Freestyle performen. DSDS-Star Luca und seine Tanzpartnerin Christina Luft (30) haben sich zum einen für ihren Lieblingstanz, den Quickstepp, zu "I'll Be There For You" von The Rembrandts entschieden. Als Jurytanz wartet auf die zwei die Salsa zu "Y Le Dije No" von Yahaura Plascenia ft. Sergio George. Ihre Freestyle-Choreo werden Luca und Christina zum Musical "Sing" tanzen. Dabei können sich Fans auf eine Mischung aus Jive, Quickstepp, Cha-Cha-Cha, Rumba und Wiener Walzer freuen.

Lili und Profitänzer Massimo Sinató (39) werden den Tango als ihren Lieblingstanz zu "Maintenant" von Rupa & the April Fishes präsentieren. Die Juroren Motsi Mabuse (39), Jorge Gonzalez (52) und Joachim Llambi (55) wollen von den beiden noch einmal einen Cha-Cha-Cha zu "Guantanamera" von Compay Segundo sehen. Für seinen Freestyle hat sich das Duo den Disney-Klassiker Aladdin ausgesucht. Dabei werden die zwei eine Kombination aus Paso doble, Samba, Rumba, Charleston und Quickstepp zum Besten geben.

Ninja Warrior Germany-Star Moritz und sein "Let's Dance"-Coach Renata Lusin (32) werden noch einmal den Charleston zu "You're The One That I Want" von Grease auf dem Tanzparkett rocken. Die Jury um Motsi und Co. wünscht sich für das Paar noch einmal eine Rumba zu "The Most Beautiful Girl In The World" von Prince (✝57). Und auch der 24-Jährige und die Ehefrau von Valentin Lusin (33) werden zu einem Disney-Klassiker ihren Freestyle vertanzen. Zu Die Schöne und das Biest werden die beiden eine Mischung aus Paso doble, langsamer Walzer, Quickstepp, Contemporary und Charleston performen.

