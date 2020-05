Serkan Yavuz (27) probiert sich an einem neuen Look! In den vergangenen Wochen trauten sich immer mehr Stars, obenherum ein bisschen Farbe zu bekennen. Sänger Pietro Lombardi (27) ging beispielsweise Anfang des Monats zum Friseur und ließ sich seine kurzen Haare ein wenig aufhellen. Und auch ein anderer Promi setzt jetzt auf Blond: Der Reality-TV-Darsteller Serkan Yavuz überrascht seine Follower mit einer komplett neuen Frisur!

In seiner Instagram-Story nahm Serkan die Fans direkt mit zum Friseur und präsentierte ihnen stolz seine neue Haarfarbe. "Blond jetzt. Richtig, richtig geil", freute sich der ehemalige Big Brother-Teilnehmer. Doch die Idee hatte er sich offenbar weniger bei Pietro abgeschaut, sondern vielmehr bei seinem Reality-TV-Kollegen Filip Pavlovic (25). Serkan postete ein Bild von ihm und schrieb dazu neben einem lachenden Smileys: "Wollte einmal wie du sein. Vorbild."

Serkans Freundin Carina Spack (23) setzte früher ebenfalls stets auf wasserstoffblonde Haare. Im Februar entschied sie sich aber für einen neuen Look: Sie verabschiedete sich von ihren Extensions und trägt seitdem einen schulterlangen Schnitt in einer viel natürlicheren Haarfarbe.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im April 2020

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-Star

Instagram / carina_spack Carina Spack, TV-Star



