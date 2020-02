Carina Spack begeistert ihre Fans mit einer neuen Frisur! Das ehemalige Bachelor-Babe trug seine Mähne eigentlich immer in einem platinblonden Farbton. Egal ob megalang und lockig oder im schulterlangen Bob – die Haare waren stets künstlich aufgehellt. Doch scheinbar wollte die Freundin von Serkan Yavuz (26) mal wieder etwas anderes: Im Netz erstrahlt Carina nun mit einer natürlicheren Haarfarbe und neuem Schnitt!

Im schwarzen Bikini rekelt sie sich am Poolrand und posiert das erste Mal nach dem Gang zum Friseur für ein Instagram-Bild. "Ich muss sagen, es ist noch etwas ungewohnt, aber so langsam finde ich Gefallen dran, auch wenn mir meine blonde Mähne echt fehlt", gibt das TV-Gesicht offen zu. Auch in ihrer Story präsentiert sie wiederholt ihre Haare, die nun ein gutes Stück kürzer sind, gar keine künstliche Verlängerung mehr haben und definitiv näher an ihrem Naturton dran sind.

Ihre Follower sind total begeistert und füllen die Kommentarspalte mit etlichen Komplimenten: "Mit den kurzen Haaren siehst du echt mega und viel natürlicher aus", schrieb ein User. Und auch Ex-Bachelor-Girl Jessica Fiorini hinterließ ein "Hammer" und begeisterte Emojis. Was sagt ihr zu Carinas Look? Stimmt ab!

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-TV-Star

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-TV-Star

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Reality-TV-Sternchen

