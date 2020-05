Pietro Lombardi (27) begeistert seine Fans mit einer neuen Veränderung! Meistens sieht man den "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner im Fernsehen nur mit einer Cap, denn die ist mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden. Könnte sich das wohl bald ändern? Jetzt überraschte er im Internet nämlich mit einem seltenen Anblick und zeigte dabei seine neue Frisur – sofort fiel auf: Er trägt seine Haare jetzt blond!

"So Leute, ich war gerade beim Friseur und habe ein bisschen was verändert!", verkündete Pietro in seiner Instagram-Story und zeigte sich dabei sehr zufrieden mit seiner neuen Haarfarbe. Zuvor konnten ihn seine Fans in einigen Clips bereits bei seinem Friseurbesuch begleiten und so den Prozess der Veränderung mitverfolgen. Kurz danach trug der "Bella Donna"-Interpret dann aber trotz seines neuen Looks wieder die bekannte Mütze.

Bereits im vergangenen Jahr erstaunte Pietro seine Fans mit einem krassen Umstyling! Schon damals ließ sich der Chartstürmer seine Haare färben – und zwar wasserstoffblond. Eine Wette soll damals der Grund für die große Veränderung gewesen sein.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi als Jurymitglied bei DSDS

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Musiker

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi, Musiker



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de