Mit dem heutigen Abend geht Let's Dance in einem großen Finale zu Ende. Während zu Beginn der Show noch 14 Promis mit ihren Tanzpartnern um den Sieg kämpften, performen jetzt nur noch Luca Hänni (25), Moritz Hans und Lili Paul-Roncalli (22) vor den Fernsehzuschauern. Während die drei noch die Chance auf den Titel haben, ist der Traum vom Dancing Star für Tijan Njie (28) kurz vor dem Endspurt geplatzt. Er musste als Drittplatzierter nach Hause gehen. Hat ihn das sehr getroffen?

"Also Freitagnacht hatte ich wirklich so ein Loch im Magen, Samstag haben mich dann meine Freunde aufgefangen. Und am Sonntag ging es dann wirklich", erinnert sich der Alles was zählt-Darsteller während der Liveshow an die vergangene Woche zurück. Jetzt, wo er sich mit seinem Exit abgefunden hat, kann der den Dreierkampf wohl ganz entspannt verfolgen. Doch welchem seiner Mitstreiter drückt der Schauspieler nun die Daumen? "Ich muss sagen, wir waren zusammen in der Kennenlern-Show, also Lili!", lautet die klare Antwort.

Während Tijan und die anderen, bereits ausgeschiedenen Kandidaten aber trotzdem noch einmal eine kurze Performance auf dem Parkett zum Besten geben durfte, musste Comedy-Star Ilka Bessin (48) auf ihren Tanz verzichten. Wegen Knieproblemen konnte sie nicht das Tanzbein schwingen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Tijan Njie im "Let's Dance"-Halbfinale

Getty Images Die "Let's Dance"-Stars nach der ersten Show 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilka Bessin, "Let's Dance"-Teilnehmerin 2020



