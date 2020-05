Was hat sich Jorge Gonzalez (52) heute für einen Look ausgedacht? Für gewöhnlich zeigt sich der Let's Dance-Juror in der Show stets in den extravagantesten Outfits. In der vergangenen Woche präsentierte er sich jedoch in vergleichsweise schlichter Kleidung und trug einen gelöcherten Einteiler. Für das große Finale hat Jorge sich für seine Verhältnisse nun etwas ähnlich dezentes angezogen. Mit seiner Frisur hat er allerdings wieder den Vogel abgeschossen: Er trägt ein überdimensionales Viereck auf dem Kopf!

Kleidungstechnisch hat Jorge es heute etwas ruhiger angehen lassen. Er trägt einen tief ausgeschnittenen Blazer mit der dazu passenden Hose. Seine Mähne hat er zu einem Dutt gebunden, in den die quadratische Haarkonstruktion eingearbeitet ist. Die Meinungen der Fans dazu sind gespalten. Ein Zuschauer schrieb auf Twitter: "Jorge muss nach der Show noch zum Basketball. Er hat da einen Nebenjob als Brett!" Ein anderer vermutete: "Jorge hat da, glaub ich, ein Icognito (Pokemon) auf dem Kopf. Kann ihm das mal einer sagen?" Ein weiterer User merkte wiederum an, dass der 52-Jährige ein Fenster auf dem Kopf stecken hat. Doch der Kubaner klärte schließlich auf, dass seine Haarpracht eher als Bilderrahmen fungieren soll: "Da kommt das Foto vom Gewinner rein."

Im Gegensatz zu heute zeigte sich Jorge vor wenigen Wochen noch mit einer anderen geometrischen Form auf seinem Kopf. Damals zierten zwei rotbräunliche Kugeln sein Haupt, die für einige Zuschauer wie Kokosnüsse aussahen.

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez im Mai 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez im Halbfinale von "Let's Dance", Mai 2020

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez, "Let's Dance"-Juror



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de