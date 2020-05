Lili Paul-Roncalli (22) muss die vergangenen Stunden des Let's Dance-Finales offenbar erst noch verarbeiten! Seit gestern Abend stehen die Zirkusakrobatin und ihr Tanzpartner Massimo Sinató (39) als neue Sieger der diesjährigen Staffel der Tanzshow fest. Nach insgesamt neun Tänzen konnte sich die Beauty gegen ihre Konkurrenz um Luca Hänni (25) und Moritz Hans durchsetzen. Einen Tag nach dem spannenden TV-Showdown meldete sich die Münchnerin jetzt mit anrührenden Worten im Netz!

"Unglaublich, ich kann es immer noch nicht glauben", teilte Lili vollkommen fassungslos via Instagram mit. Der Schnappschuss zeigt, wie sich die Tochter der Zirkusfamilie und der Profitänzer samt Siegerpokal in der Hand freudestrahlend in die Arme fallen. "Vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben und für uns angerufen haben", schrieb die dunkelhaarige Schönheit stolz. Ein großer Dank gilt aber auch Massimo: "Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft", gab die 22-Jährige zu.

In der Finalshow erhielten Lili und Massimo für ihren letzten Tanz sogar die fantastische Jurybewertung von insgesamt 30 Punkten. Durch den Gleichstand mit Kontrahent Moritz entschieden am Ende die Anrufe der Zuschauer über die endgültige Vergabe des ersten Platzes.

Instagram / lillypaul Die "Let's Dance"-Kandidatin Lili Paul-Roncalli

TVNOW / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli mit dem "Let's Dance"-Pokal

Getty Images Moritz Hans und Renata Lusin bei "Let's Dance", Februar 2020



