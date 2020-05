Endlich steht der Sieger der diesjährigen Let's Dance-Staffel fest! Von ursprünglich 14 Tanzpaaren waren bis zur letzten Show noch drei übrig. Im großen Finale mussten Lili Paul-Roncalli (22), Moritz Hans und Luca Hänni (25) gemeinsam mit ihren professionellen Tanzpartnern noch einmal unter Beweis stellen, was sie tanztechnisch so drauf haben. Doch wer konnte sowohl die Jury als auch die Zuschauer überzeugen und ist Dancing-Star 2020?

In diesem Jahr war die Entscheidung offenbar besonders schwer, denn für fast jeden Tanz der Paare zückten die Juroren Joachim Llambi (55), Jorge Gonzalez (52) und Motsi Mabuse (39) die Zehn-Punkte-Kelle. Letztere verdeutlichte: "Hier ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen." Nur Luca und seine Tanzpartnerin Christina Luft (30) konnten diese Zahl nicht immer erreichen. Für ihren Salsa bekamen sie "nur" 27 Punkte. Doch auch die Zuschauer haben ein Wörtchen mitzureden und können mit ihren Anruferstimmen das Ergebnis beeinflussen. So konnten sich am Ende Lili und Massimo gegen Moritz und Renata durchsetzten und den Sieg holen! Luca und Christina hatten leider die wenigsten Stimmen und belegten den dritten Platz.

Vor allem Jorge dürfte sich nun freuen, dass der Sieger der Tanz-Show endlich feststeht: Denn seine Frisur ist erst mit dem Gewinnerfoto vollständig. Der Kubaner hat sich auf seinem Kopf ein großes Viereck, einen Bilderrahmen aus Haaren befestigen lassen. "Da kommt das Foto vom Gewinner rein", sagte er zu Beginn der Show.

