Verona Pooth (52) vergleicht ihre Traum-Ehe mit einem Vertreter aus der Tierwelt! Vor mittlerweile zwei Jahrzehnten lernte das TV-Gesicht den Unternehmer Franjo Pooth (50) kennen. Nach drei Jahren Beziehung kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt, aber es sollte 14 Jahre dauern, bis sie sich in Wien das Jawort gaben. Auch nach all der Zeit zusammen komme bei den beiden keine Langeweile auf, wie Verona jetzt bei Grill den Henssler verriet: Das Paar halte es mit der Liebe nämlich wie die Steinpinguine!

Am kommenden Sonntag ist die Werbe-Ikone in der beliebten Kochshow zu Gast und dabei für das Dessert verantwortlich. Weil sie sich aber sicher ist, dass sie die Quarkbällchen mit Blaubeerkompott mit links hinkriegt, kann sie mit der Moderatorin Laura Wontorra (31) über ihre beständige Ehe und das Geheimnis dahinter plaudern: "Wir sind wie die Steinpinguine: Die heiraten und bleiben für immer zusammen. Einmal im Jahr, am Hochzeitstag, kommt Herr Pinguin mit einem Stein nach Hause, den er den ganzen Berg hochrollt und seiner Prinzessin bringt. Ist das nicht romantisch?", gerät die 52-Jährige dabei ins Schwärmen. Das helfe auch bei ihr und Franjo: "Das Steinchen und der Gedanke an den Steinpinguin!"

Dass die zwei es ernst miteinander meinen, beweist auch ihr gemeinsames Vorhaben für 2020 – in diesem Jahr wollen sie nämlich eigentlich ihr Ehegelübde erneuern. Aber auch wenn Verona und ihr Liebster es in ihrer Beziehung wie Pinguine halten, einige Differenzen lassen sich auch bei ihnen nicht vermeiden. Diese scheinen aber nicht groß von Bedeutung zu sein, wie die gebürtige Bolivianerin im Gala-Interview ausplauderte: "Abgesehen von den normalen kleinen Streitigkeiten, die bestimmt oft meinem Temperament geschuldet sind, hatten wir nie eine Beziehungskrise."

TVNOW / Frank W. Hempel Verona Pooth bei "Grill den Henssler"

Bieber, Tamara / ActionPress Verona und Franjo Pooth im Dezember 2019

Getty Images Verona Pooth im Dezember 2019



