Verona Pooth (51) hat nicht nur ein Herz für Kinder, sondern vor allem für ihren Franjo (50)! Nachdem 1997 die Kurz-Ehe zwischen der TV-Bekanntheit und Poptitan Dieter Bohlen (65) auseinander gegangen war, fand sie knapp drei Jahre später in dem jungen Unternehmer die große Liebe. 2003 krönte der erste Nachwuchs das Glück des Paares und kurz darauf gaben sich Verona und Franjo in San Diego das Jawort. Auch nach all den Jahren im Ehealltag und der sehr schweren Zeit von Franjos Unternehmenspleite, ist die Zweifach-Mama mit ihrem Liebsten noch mehr als glücklich: Sie macht ihm eine süße Liebeserklärung.

"Wir sind noch immer total verliebt. Sogar nach 20 Jahren kleben wir noch immer zusammen wie Kleber", schreibt die brünette Beauty auf Instagram zu einem Pärchenbild der beiden. Bei der großen ZDF-Gala 'Ein Herz für Kinder' posiert Verona mit Mega-Ausschnitt und sexy Beinschlitz neben ihrem Mann und lächelt happy in die Kameras. Auch Franjo hat sich zu dem Anlass schick gemacht und präsentiert sich in einem eleganten blauen Anzug und Krawatte auf dem Red Carpet.

Wie sehr die beiden noch immer im Liebes-Glück schweben, haben sie erst kürzlich deutlich gemacht: Verona deutete an, dass schon bald erneut die Hochtzeitsglocken für das Paar läuten könnten. "Wir haben uns das mal vorgenommen, so aus Spaß. Wir haben irgendwann gesagt: 'Wenn wir in 20 Jahren noch so glücklich sind und hier am Strand stehen, wäre das schön'", verriet sie gegenüber Promiflash und freute sich auf die weitere Zukunft mit Franjo.

Bieber, Tamara Verona Pooth 2019 in Berlin

Sebastian Gabsch / Future Image/ ActionPress Verona Pooth mit Ehemann Franjo Pooth

Bieber, Tamara/ ActionPress Verona und Franjo Pooth bei Ein Herz für Kinder

