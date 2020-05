Wird für die ehemalige Big Brother-Kandidatin Vanessa aus einem Traum bald Realität? Am vergangenen Montag endete die Container-Staffel. Während dieser gemeinsam verbrachten 100 Tage wuchsen die Bewohner immer enger zusammen. Nicht nur Tim und Rebecca gingen währenddessen auf Tuchfühlung – auch die anderen tauschten sich gegen Ende der Show über ihre schlüpfrigen Träume aus. Promiflash hat bei einer Teilnehmerin genauer nachgefragt: Will Vanessa, die im Traum mit Konkurrent Denny in der Kiste landete, tatsächlich ein Schäferstündchen mit ihm erleben?

"Freundschaftlich habe ich bestimmt vor, mich mit ihm zu treffen. Ich mag Denny richtig, richtig gerne", verriet Vanessa im Promiflash-Interview. Damit schloss sie wohl eine Liebesbeziehung mit dem muskelbepackten Brandenburger aus – trotz heftiger Flirtereien. Sie habe eher wegen Rebecca so heiß von dem 32-Jährigen geträumt – ihre ehemalige TV-Mitbewohnerin hatte zuvor festgestellt, dass die beiden ihrer Meinung nach den schärfsten Sex haben würden: "Und dann hatte ich diesen Traum. Ich bin davon in der Nacht wach geworden und dachte mir nur, danke Rebecca."

Zumindest mit einer Person hatte die 26-Jährige bei "Big Brother" tatsächlich Zärtlichkeiten ausgetauscht: Bei einer feuchtfröhlichen Feier im Haus hatten sich Vanessa und Michelle zum Knutschen in eine kamerafreie Zone auf der Toilette verzogen. "Aus Vanessa und mir wäre auf gar keinen Fall mehr geworden, außer wir trinken vielleicht nochmal eine Flasche Wein zu viel", verneinte die Altenpflegerin die Frage, ob aus den beiden jetzt ein Paar werden könnte.

SAT.1 Denny Heidrich bei "Big Brother"

Sat.1 Vanessa und Denny bei "Big Brother"

SAT.1 Michelle und Vanessa bei "Big Brother"



