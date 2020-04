Geht da was bei Vanessa und Denny? Im Big Brother-Container ist bereits Halbzeit – und die Kandidaten sitzen sich weiterhin fernab der Zivilisation in Block- oder Glashaus auf der Pelle. Seit Rebecca und Philipp nach dem Geschlechterkampf wieder vereint sind, kamen die Zuschauer bereits in den Genuss zahlreicher neuer Kuschel-Sessions. Jetzt scheint es allerdings zwischen einem anderen Paar ganz gewaltig zu funken. Vanessa und Denny tauschen erste Zärtlichkeiten aus.

Auf der Hollywood-Schaukel, die aktuell einen besonders beliebten Schmuse-Platz stellt, kuscheln und flirten die WG-Mitbewohner, was das Zeug hält. Während die Dunkelhaarige auf dem Schoß des Fitness-Fans liegt, spielt er liebevoll mit ihren Haaren. Auch den anderen Teilnehmern ist nicht entgangen, dass zwischen den beiden die Funken nur so sprühen. "Vanessa und Denny hatte ich nicht auf dem Schirm", wundert sich Pat Müller über die Flirt-Offensive der beiden. Konkurrent Philipp plant hingegen schon, die mögliche Liebelei weiter anzutreiben.

In einem Moment dürfte Vanessa kurz darauf sicher auch zweimal hingeguckt haben. Ihr vermeintlicher Mann der Begierde ließ alle Hüllen fallen. Splitterfasernackt hüpfte Denny in eine Regentonne – und gab dabei auch den Blick auf sein bestes Stück frei.

Anzeige

Sat.1 Vanessa und Denny bei "Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Vanessa und Denny im "Big Brother"-Blockhaus

Anzeige

Sat.1 "Big Brother"-Bewohner Denny im Glashaus



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de