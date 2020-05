Camila Cabello (23) erfreut die Fans mit einem süßen Pärchen-Schnappschuss! Seit dem vergangenen Sommer ist es endlich offiziell: Die Sängerin und ihr "Señorita"-Kollege Shawn Mendes (21) sind nicht nur rein beruflich ein tolles Team, auch privat gehen sie gemeinsam durchs Leben. In der Vergangenheit haben sie ihre Liebe zwar schon mit innigen Knutsch-Clips in der Öffentlichkeit demonstriert – richtig viele Paar-Pics teilen die beiden in der Regel aber nicht mit der Community. Umso mehr dürften Camilas Follower nun der neuste Kuschel-Content freuen.

In ihrem Instagram-Feed teilte die Dunkelhaarige jetzt einen ziemlich privaten Einblick aus dem heimischen Wohnzimmer. Auf der Couch kuschelt sie sich an ihren Freund und legt den Arm um seinen Hals. Den Beitrag betitelt die Musikerin ganz schlicht mit einem roten Herzchen. Aber nicht nur der 21-Jährige darf sich über Streicheleinheiten freuen: Auch Camilas Hunde Leo und Thunder sind mit von der Partie und genießen die Aufmerksamkeit der Turteltauben.

Weil die "Havana"-Interpretin und der Kanadier zu Beginn des Jahres nicht besonders oft in trauter Zweisamkeit gesichtet wurden, hatte es zuletzt sogar Gerüchte um eine mögliche Trennung gegeben. Bereits kurz darauf wurden sie aber wieder händchenhaltend abgelichtet.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello

Backgrid /ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes auf einer After-Party der Grammys



