Fiona Erdmann (31) schwebt auf Wolke sieben – und das schon seit drei Jahren! Erst vor einigen Wochen haben sie und ihr Freund bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Seitdem versorgt das Model ihre Fans regelmäßig mit Updates zu ihrer Schwangerschaft. Nun widmet sie sich auf Social Media einem anderen Thema: Zum dritten Jahrestag ihrer Liebe bedankt sich die zukünftige Mutter bei ihrem Partner!

Auf Instagram postet die 31-Jährige einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie strahlend in den Armen ihres Partners liegt. Dazu schreibt sie voller Stolz: "Ich bin mehr als glücklich, dass du in mein Leben getreten bist." Außerdem freue sie sich schon, ihn bald nicht mehr nur als ihren Verlobten und besten Freund bezeichnen zu können, sondern auch als Vater ihres Kindes. Am Ende ihres gefühlvollen Geständnisses sagt sie nur noch: "Ich liebe dich und ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu teilen." Auch ihre Follower lieben das Bild sowie den dazugehörigen Text und bekunden ihre Freude für die werdenden Eltern: "Herzlichen Glückwunsch zum Traummann und zum Baby. Du wirst eine tolle Mutter sein."

Im Bunte-Interview hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erst kürzlich verraten, wie sich die beiden kennenlernten. In einem Strandrestaurant in Dubai sind die beiden ins Gespräch gekommen, allerdings waren sie zunächst nur befreundet. "Dass wir ein Paar wurden, ergab sich wie ein langsamer, aber selbstverständlicher Prozess."

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, April 2019

Anzeige

Getty Images Fiona Erdmann bei der "Magic Mike Live"-Premiere in Berlin 2020

Seid ihr schon gespannt, wann die beiden endlich heiraten? Ja, total! Nein, nicht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de