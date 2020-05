Geburtstagsdruck bei Manuel Denniger (29)? Der Schauspieler ist seit 2015 Mitglied des Berlin - Tag & Nacht-Cast. Als Friseur Rick feierte er in der beliebten Serie erst kürzlich seinen 30. Geburtstag – jedoch nicht ganz ohne Probleme: Sein TV-Charakter war an seinem Ehrentag enttäuscht, noch nicht genug in seinem Leben erreicht zu haben. Promiflash hakte mal bei Manuel selbst nach: Will er bis zu seinem 30. etwas Besonderes vollbracht haben?

Am 24. Juni feiert der Berliner selbst seinen runden Geburtstag. Dies löst bei ihm jedoch keine negativen Assoziationen aus: "Also mir geht es mit meinem zukünftigen 30. Geburtstag besser als meiner Rolle. Meine Rolle ist da eine kleine Dramaqueen. Ich bin damit halbwegs cool!" Zudem habe er keine bestimmten Ziele, die zu erreichen er sich vorgenommen hatte: "Außer, dass ich mir gewünscht hätte, meinen eigenen Klamottenladen zu haben, bis ich 30 bin. Da kam dann aber BTN dazwischen, worüber ich mittlerweile ganz happy bin!", schmunzelte er.

Mit einer Sache hätte er früher jedoch nicht gerechnet – und zwar mit der Ehe mit seinem Chris! Im vergangenen Sommer gaben sich die beiden Männer in einer romantischen Zeremonie das Jawort. "Eigentlich dachte ich auch, ich wäre noch Single. Ich dachte, ich bleibe für immer Single. Und jetzt bin ich glücklich verheiratet!", freute sich Manuel nun im Interview.

Instagram / manuel_denniger Manuel Denniger, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / manuel_denniger Manuel Denniger im Mai 2020

Privat Chris und Manuel Denniger bei ihrer Hochzeit



