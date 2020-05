Hat Manuel Denniger (29) etwa Probleme mit dem Alter? Der Schauspieler dürfte vielen als Rick aus der beliebten Vorabend-Serie Berlin - Tag & Nacht bekannt sein. In der Daily steht ihm bald ein großer Tag bevor: Der Stylist Rick wird 30 Jahre alt – doch den Geburtstag würde er am liebsten gar nicht erst feiern. Er entwickelt sogar eine regelrechte Phobie dagegen und lügt seine Freunde an, indem er ihnen erzählt, dass er erst 28 Jahre alt wird. Auch im wahren Leben steht Manuel bald dieser runde Ehrentag bevor, im Juni wird er 30: Ob er, genau wie seine Rolle, Probleme mit dem Älterwerden hat?

Im Promiflash-Interview verriet der Serienstar, wie er zu dem Geburtstag steht. "Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Geburtstagsphobie habe oder so, aber die 30 passt mir jetzt trotzdem nicht ganz so", offenbarte er ehrlich. Er habe damit dennoch weniger Probleme als sein Charakter in der Sendung. Er sei mit dem Alter "halbwegs cool" und es sei für ihn keine besondere Zahl.

Eine große Feier dürfte in diesem Jahr sowieso ausfallen. "Ich hatte eigentlich eine kleine Party geplant", erklärte Manuel. Aufgrund der aktuellen Lage fällt diese aber ins Wasser. Eine Alternative überlegte sich Manuel bislang nicht. Er möchte erstmal abwarten, was sein Ehemann Chris für eine Überraschung bereit hält.

Anzeige

Instagram / manuel_denniger Manuel Denniger, Schauspieler

Anzeige

Instagram / manuel_denniger Der "Berlin - Tag & Nacht"-Star Manuel Denniger

Anzeige

Instagram / manuel_denniger Manuel Denniger im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de