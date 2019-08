Der Berlin - Tag & Nacht-Star Manuel Denniger (29) und Chris-Ole Schramm sind seit mittlerweile vier Jahren ein glückliches Paar. Im August 2018 fasste sich der TV-Star ein Herz und stellte seinem Freund die Frage aller Fragen – und vor Kurzem läuteten dann endlich die Hochzeitsglocken. Im Promiflash-Interview verriet Manuel nun, was die Eheschließung der beiden so besonders gemacht hat!

Am 23. August gaben sich die zwei im Kreise ihre Familien das Jawort. Genau ein Jahr nach seiner Verlobung schritt das Traum-Duo also jetzt vor den Altar – aus einem ganz bestimmten Grund. "Der August ist einfach unser Monat! Wir hatten unser erstes Date am 4. August 2015, zusammengekommen sind wir am 12. August 2015 und die Verlobung war dann am 18. August 2018", erzählte der 29-Jährige im Promiflash-Interview.

Seinen besonderen Tag wird das verliebte Pärchen wohl nicht so schnell vergessen. "Die Trauung war sehr emotional, aber auch sehr, sehr lustig. Wir hatten einen super Standesbeamten", erzählte Manuel des weiteren. Vor allem bei den Reden seines Neu-Ehemannes und seines Papas verdrückte der Serien-Held das eine oder andere Tränchen.

