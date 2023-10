Manuel Denniger dachte er betrügt Ehemann Chris am BTN-Set

Fremdknutschen – ist das ein Problem? Manuel Denniger (33) ist seit vielen Jahren ein Teil der Daily-Soap Berlin - Tag & Nacht. Der Schauspieler verkörpert den Stylisten Rick, der regelmäßig für Unterhaltung sorgt. Im wahren Leben ist er bereits seit 2019 mit dem leidenschaftlichen Friseur Chris-Ole Schramm glücklich verheiratet. Obwohl Manuel imSerienformat einen Hairstylisten verkörpert, sind ihre Berufe sehr verschieden. Im Interview mit Promiflash erzählt der Berliner, wie das Paar mit intimen Schauspielszenen umgeht.

Als Schauspieler lebt man meistens ein komplett anderes Leben. So ist es auch bei Manuel – da seine Figur Rick keinen festen Partner hat, kommt es manchmal zu intimen Szenen mit fremden Personen. Und was sagt Chris zu einer Kussszene? Der Rick-Darsteller erinnert sich im Promiflash-Interview an seinen allerersten Serien-Knutsch. Später habe er angefangen zu weinen, weil er das Gefühl hatte, seinen Mann zu betrügen. "[Chris] hat mich angeguckt und meinte: 'Schatz, das ist dein Job'. Also er hat kein Problem damit, ich habe kein Problem damit – alles cool!", erzählt der 33-Jährige.

Für seinen Ehepartner gab das langjährige BTN-Mitglied seine Rolle sogar einmal kurzzeitig auf. Da Chris einen Job in Köln angeboten bekam, entschied sich das Liebespaar gemeinsam, dort hinzuziehen. Weil sie sich nicht wirklich Zuhause fühlten, kehrten sie nach einem Jahr zurück.

RTL II Der Cast von "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / manuel_denniger Manuel Denniger, BTN-Star

Sonstige Manuel Denniger mit seinem Ehemann Chris

