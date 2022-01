Berlin – Tag & Nacht-Fans aufgepasst! Manuel Denniger (31) zählte seit 2014 zur Stammbesetzung der beliebten Vorabendserie. Als Friseur Rick war der Schauspieler nicht nur für die Kunden in der Schnitte, sondern auch für viele Zuschauer unverzichtbar. Umso trauriger nahmen diese Manuels Ausstieg aus der Sendung vor rund einem Jahr auf. Doch jetzt feiert er sein großes Comeback: Promiflash verriet Manuel, was ihn zu seiner Rückkehr bewogen hat.

Nach seinem Serien-Aus waren Manuel und sein Ehemann nach Köln gezogen, doch dort seien die beiden nie wirklich angekommen, berichtete er im Promiflash-Interview: "Mir gefällt Köln, vor allem die Boutique- und Restaurantkultur mag ich sehr, aber wir haben uns dort nicht richtig zu Hause gefühlt." Seinen Weg zurück in die Hauptstadtserie habe dann ein besonderer Anlass gebahnt: "Den Ausschlag für mich gab der Dreh zum zehnjährigen BTN-Jubiläum, wo ich alle wiedergesehen habe. Es war so, so schön!" Nach einigen Gesprächen sind der 31-Jährige und seine Figur Rick nun also bald zurück!

Und auch was die Story angeht, dürfen sich die Fans der Daily offenbar auf tolle Momente mit dem Haarprofi freuen: "Mit meiner Rolle Rick wird es spannend, lustig, aber auch mit ein wenig Drama weitergehen! Es wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig!" Langweilig wird dieses Comeback also bestimmt nicht werden.

"Berlin – Tag & Nacht", montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+

Sonstige Chris und Manuel Denniger bei ihrer Hochzeit

Instagram / manuel_denniger Manuel Denniger, BTN-Darsteller

Serie, filmpool entertainment GmbH Laura Maack alias Paula und Manuel Denniger alias Rick von "Berlin - Tag & Nacht"

