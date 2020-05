Danni Büchner (42) steht zu ihren Kurven! Nachdem sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit während ihres Aufenthalts im Dschungelcamp von den ein oder anderen Pfunden verabschieden durfte, hatte sie zuletzt zugegeben, seit ihrer Rückkehr wieder etwas zugelegt zu haben. Im April bezeichnete sie sich selbst als "lebendige Fressmaschine" und plauderte aus, sechs Kilo zugenommen zu haben. Viel auszumachen scheint Danni die Gewichtszunahme allerdings nicht – sie zeigt sich selbstbewusst im knappen Body.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte der TV-Star kürzlich ein Foto von sich in einem hautengen Einteiler mit XXL-Ausschnitt. "Darf sie das? In ihrer Situation, als Mutter von fünf Kindern, keine 90-60-90-Maße?", fragte sie leicht provokant in dem Posting und beantwortete die Frage kurzerhand selbst: "Ich darf." Dazu setzte sie die Hashtags "Ü40" und "es ist mein Leben". Obwohl die 42-Jährige für das freizügige Pic bereits einen Riesen-Shitstorm erwartet hatte, fallen die Urteile der Fans ganz anders aus...

Unter dem Beitrag häufen sich positive Kommentare. Zu den Bewunderern gehören auch einige Promis. Neben YouTube-Star Diana June hinterlässt auch Ex-Der Bachelor-Girl Kattia Vides (32) nette Worte: "Hübsche Frau und natürlich darfst du es! Und nicht nur das! Dein Herz hat auch jemanden verdient!"

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihr Sohn Diego Armani

Instagram / kattiavides Kattia Vides, "Der Bachelor"-Bekanntheit



