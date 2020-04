Daniela Büchner (42) gibt ein ehrliches Update zu ihrer Figur! Schon vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp 2019 präsentierte sich die Witwe von Schlagerstar Jens Büchner (✝49) deutlich erschlankt. Zwölf Kilo hatte sie durch eine Diät verloren. Während ihres Aufenthalts im australischen Busch purzelten dann – sehr zur Freude der Wahlmallorquinerin – noch einmal weitere neun Kilo. Jetzt gab die fünffache Mutter aber offen zu: Ein paar Hüftpölsterchen sind wieder da.

Das plauderte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit jetzt während eines Instagram-Livestreams mit Fernsehmoderator Amiaz Habtu (42) aus. Der wollte nämlich wissen, was sich seit dem Abenteuer in Down Under auf Dannis Waage getan hat. Und die machte daraus kein großes Geheimnis und offenbarte: "Seit ich aus dem Dschungel wieder da bin, bin ich eine lebendige Fressmaschine. Und ja, ich habe sechs Kilo wieder drauf. Okay, also sieben."

Als Danni damals von ihrem Abnehmerfolg berichtet hatte, betonte sie aber bereits, dass sich nicht nur ihr Körper verändert hat, sondern auch ihre Lebenseinstellung. "Ich fühle mich kraftvoller, habe positive Energie zurückgewonnen", schrieb sie auf ihrem Account. Und wirft man einen Blick auf ihre aktuellen Posts, wird klar, dass Dannis Stimmung weiterhin grandios ist. Derzeit genießt sie mit ihren Kids die ersten Sonnenstrahlen auf Mallorca. Mit den Worten "Fühlt euch gedrückt" wandte sie sich in einem Beitrag an ihre Follower.

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner im Dschungelcamp-Finale 2020

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Februar 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Zwillingen Diego Armani und Jenna Soraya

Was sagt ihr dazu, dass Danni so offen über ihr Gewicht spricht?



