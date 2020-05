Zwischen Bauer sucht Frau International-Reiner und Kandidatin Verena will es einfach nicht funken! Bereits in der ersten Folge der Kuppelshow sorgte der Ungarn-Bauer für ordentlich Aufsehen: Weil ihm eine sportliche Figur am Herzen liege, forderte der Landwirt die Single-Damen auf, ihm ihren Hintern zu präsentieren – Verena schien ihm dabei zuzusagen. Trotz optischer Reize scheint es zwischen dem Pferdetrainer und Hofdame Verena nicht zu knistern. Die Blondine gibt Reiner einen Korb!

Trotz romantischer Kutschfahrt kamen sich Reiner und Verena in der aktuellen Folge erneut nicht näher. "Man hätte schon was daraus machen können, aber auf die Idee sind wir beide nicht gekommen", stellte die Single-Dame im Nachhinein fest. Doch der 59-Jährige habe offenbar auch nicht das Verlangen danach verspürt: "Wenn keine Gefühle da sind, dann kuschelt man sich einfach nicht aneinander", stellte er klar. Bei einem anschließenden Gespräch teilte Verena dem Ranchbesitzer ihre Entscheidung mit: "Wenn man fair sein möchte, denke ich, dass es besser ist, wenn ich gehe!"

"Reiner ist leider nicht mein Traummann", gab Verena ganz offen zu. Für ihren Geschmack habe dieser im Laufe der Hofwoche zu wenig Interesse an ihr gezeigt. Mit ihrem freiwilligen Ausstieg will Verena ihrer Kontrahentin Tanja nun freie Bahn lassen: "Ich glaube, da stehen die Chancen nicht schlecht!"

Anzeige

TVNOW Reiner, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

Anzeige

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Logo

Anzeige

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer Reiner aus Ungarn



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de