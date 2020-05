Na, diese Location kennt man doch? Sarah Lombardi (27) ist mit einer neuen Single am Start: Am Freitag kam ihre Latin-Pop-Hymne "Te amo mi Amor" auf den Markt und schoss bei iTunes direkt auf Platz eins der German Songs Top Entries. Seit dieser Woche ist auch das dazugehörige Video online. Und der Clip wurde an einem Ort gedreht, der Serien-Fans doch ziemlich vertraut sein dürfte...

Laut Pressemitteilung fanden manche der Außenaufnahmen für das Video auf einer stillgelegten Autobahn bei Köln statt – genau dort, wo auch die erfolgreiche Actionserie Alarm für Cobra 11 gedreht wird. Außerdem tanzt Sarah in dem Musikclip mit zwei Künstlern, die ebenfalls nicht unbekannt sind: Sie wird von Robert Beitsch (28) unterstützt, mit dem sie 2016 bei Let's Dance den zweiten Platz belegte. Außerdem ist Joti Polizoakis (24) dabei, ihr Eiskunstlaufpartner von Dancing on Ice und "Holiday on Ice".

Mit dem Lied "Te amo mi Amor" trat Sarah auch beim Free European Song Contest auf. Während ihres Auftritts ließ ihr Tänzer sie allerdings beinahe fallen – doch über diese kleine Panne konnte die 27-Jährige später lachen: "Ey Leute, ich kann nicht mehr. Und Joti sagt: 'Man sieht das ja nicht!'", amüsierte sich die Sängerin in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Robert Beitsch und Sarah Lombardi bei "Let's Dance" 2016

Getty Images Sarah Lombardi und Joti Polizoakis im Februar 2019 in Köln

