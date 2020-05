Ennesto Montés (45) Image war für Vanja Rasova anfangs ein Problem! Seit Kurzem schwebt der Reality-Darsteller wieder auf Wolke sieben: Nach seiner gescheiterten Beziehung zu der Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Anastasiya Avilova (31) im Spätsommer 2019 wurde es in Sachen Beziehung ruhig um Ennesto. Jetzt hat er mit Vanja endlich wieder eine neue Frau an seiner Seite. Die ehemalige Game of Clones-Kandidatin kannte Ennesto bereits aus den Medien – und von seinem Auftreten war sie alles andere als begeistert!

Das gab das kroatische Model im Gespräch mit Promiflash zu: "Es waren schon krasse Schlagzeilen. Bevor ich ihn kannte, dachte ich: Der Typ ist irre", erklärte Vanja ihre anfängliche Abneigung im Interview. Das habe sich jedoch vor zwei Jahren geändert, nachdem sie damals in einem Video von ihm mitspielte. Dabei habe sie ihn als sympathischen, lustigen und höflichen Menschen kennengelernt und ihn gefragt, warum er sich im Fernsehen so anders geben würde: "Er sagte, das sei Teil der Show. Und ich gab ihm mit auf den Weg dass er mehr er selbst sein solle."

Über Ennestos Bild in der Öffentlichkeit hätten sie dann auch bei den Dreharbeiten zu dessen aktuellem Video gesprochen. "Weil er ja bei Promis unter Palmen total gezeigt hat dass er das Herz am rechten Fleck trägt. Da war gleich das Eis wieder gebrochen nach so langer Zeit", erklärte Vanja. Könnt ihr Ennestos Freundin verstehen? Stimmt ab!

ActionPress Ennesto Monté bei der ersten PIXX Lounge 2017 in Frankfurt

ActionPress, Instagram vanjarasova Collage: Ennesto Monté und seine Freundin Vanja Rasova

ActionPress Ennesto Monté im Oktober 2019

