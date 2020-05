Harte Zeiten für Robbie Williams (46)! Den Sänger, der mit der Boygroup Take That weltweit berühmt wurde, belastet die aktuelle Lage gerade sehr. Er befindet sich zurzeit nämlich in Los Angeles, während seine Eltern in England leben. Besonders bedrückt den Musiker diese große Distanz, weil er nun erfahren hat, dass bei seinem Vater eine ernste Krankheit diagnostiziert wurde. Sein Papa Pete leidet an Parkinson!

Gegenüber der britischen Zeitung Mirror gesteht der "Angels"-Hitmacher, dass er zurzeit mit "Angst und Panik" kämpfe. Denn da es niemandem erlaubt ist, das Land zu verlassen, kann er seinen Papa nicht besuchen und ihn nach seiner Diagnose unterstützen und ihm beistehen. "Wir haben im Moment eine Menge familiäre Probleme", offenbart der Musiker bestürzt. Die Parkinson-Erkrankung ist nämlich nicht die erste in seinem näheren Umfeld. Auch seine Schwiegermutter leidet an der Nervenkrankheit und außerdem noch an der Autoimmunkrankheit Lupus.

Um seine eigene Mama sorge sich der Mann von Ayda Field (41) auch. "[Sie] wird bald 80 und befindet sich in Isolation", erklärt der britische Entertainer. Gleich zu Beginn der Social-Distancing-Maßnahmen habe er schon geahnt, dass es für ihn eine angsterfüllte Zeit werden würde – und bisher habe er leider recht behalten.

Getty Images Robbie Williams bei den Aria Awards in Sydney im November 2016

Getty Images Ayda Field und ihr Mann Robbie Williams bei einer Fashion Show in L.A. im Februar 2015

Getty Images Robbie Williams bei einem Konzert in Manchester im Dezember 2016



