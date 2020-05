Tritt Royality als angehende Profitänzerin in die Fußstapfen ihres Vaters Chris Brown (31)? Mit fünf Jahren stürmt der Jungstar bereits die Social-Media-Kanäle und vermarktet fleißig eigene Produkte – und das ziemlich erfolgreich. Dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, beweist die kleine Miss Brown jetzt noch einmal, indem sie ihren Fans ein weiteres Talent präsentiert: Sie hat die Dancemoves ihres Vaters total drauf!

In einem Instagram-Video forderte ihre Mutter, Nia Amey-Guzman, die Fünfjährige im Auto dazu auf, zu "Go Crazy" von Chris Brown zu tanzen. Da ließ sich das Töchterchen nicht lange bitten, stieg aus und legte direkt mit einer Choreografie los, die ihr so schnell wohl keiner nachmacht! In lässigen schwarzen Jogginghosen, weißem Tank Top und Sportschuhen hüpfte der Lockenkopf über die Straße und bewegte sich schon wie ein richtiger Dance-Profi. Ihre Mama jubelte ihr währenddessen zu und filmte das Tanzspektakel aus dem Auto heraus.

Das Video ließ ihre Fans ausflippen. "Man sieht, dass sie Chris Browns Kind ist, das Talent hat sie von ihm geerbt", schreibt ein User überzeugt. "Sie hat das gewisse Etwas, das sie groß herausbringen wird", prophezeit ein anderer Kommentator. Ist bei dem Selbstbewusstsein und der Coolness von Royalty eine Karriere im Musikbusiness also schon vorprogrammiert?

Instagram / missroyaltybrown Royalty Brown, Tochter von Chris Brown, 2020

Instagram / missroyaltybrown Royalty Brown im Jahr 2020

Instagram / missroyaltybrown Royalty Brown, 2020



