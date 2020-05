Läuft Royalty Brown ihrem berühmten Vater, dem US-amerikanischen Rapper Chris Brown (31), bald finanziell den Rang ab? Mit fünf Jahren ist sie bereits mit der Vermarktung von eigenen Schönheitsprodukten, Werbeverträgen und zahlreichen Followern auf Social-Media-Kanälen dick im Geschäft. Davon können die vielen Fans offenbar nicht genug bekommen und supporten die Kleine fleißig im Netz. Ihre Anhängerschaft sieht in Royalty sogar Boss-Potenzial!

Über 820. 000 Abonnenten folgen dem Jungstar auf Instagram. Wie ein Profi posiert der Chris-Brown-Spross in stylischen Designer-Looks, stets perfekt zurecht gemacht und mit zuckersüßem Lächeln im Gesicht präsentiert Royalty regelmäßig ihr "Outfit of the Day". Mit nur fünf Jahren ist sie schon eine erfolgreiche Influencerin und mauserte sich mit eigener Klamotten- und Make-up-Linie zur richtigen Business-Lady. "Du verdienst schon dein eigenes Geld. Du bist schon ein kleiner Boss!", schwärmte ein Follower unter dem Post.

Andere wiederum kommentierten etwas kritischer: "Mich macht es sauer, dass sie dieses ganze Make-up benutzt. Sie braucht den Mist nicht", schrieb ein anderer User. Was sagt ihr: Ist Royalty noch zu jung für die Insta-Branche oder soll sie damit ruhig weitermachen? Stimmt unten ab.

Instagram / missroyaltybrown Verifiziert Royalty Brown, Tochter von Chris Brown, 2020

Instagram / missroyaltybrown Royalty Brown im Mai 2020

Getty Images Chris Brown und Royalty Brown im Jahr 2017



