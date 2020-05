Vaterfreuden bei Heinz Hoenig (68): Der Schauspieler wird wieder Papa! 2018 fand der ehemalige The Masked Singer-Kandidat sechs Jahre nach dem Tod seiner Frau Simone in Annika Kärsten sein neues Liebesglück. Auch der Altersunterschied von 33 Jahren konnte ihrer Beziehung nichts anhaben und im April 2019 haben sie sich das Jawort gegeben. Und bald dürfen sich Heinz und Annika über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen.

Dass sie ein Kind erwarten, offenbarten die werdenden Eltern gegenüber Frau im Spiegel: "Ich könnte die ganze Welt vor Glück umarmen. Ich freue mich so sehr. Ich kann meine Gefühle kaum in Worten ausdrücken", freute sich der "Der König von St. Pauli"-Darsteller im Interview. Das Geschlecht des ungeborenen Kindes wolle er aber nicht vorher wissen, fügte der 68-Jährige noch hinzu. Er wisse nur, dass das Baby aktuell knapp sieben Zentimeter groß und dass alles mit ihm in Ordnung ist. "Es ist immer wie ein Wunder, das Kleine zu sehen. Ich bin dann immer ganz gerührt und muss schlucken."

Es sei ein absolutes Wunschkind, betonten die Eheleute, und ihre Kinder würden sich mit ihnen freuen. Heinz hat zwei erwachsene Kinder, nämlich die 32-jährige Paula und den zwei Jahre jüngeren Lucas. Annika hat mit Juane eine Tochter im Teenageralter. "Sie hat vor Freude geweint und ist schon aufgeregt, bald eine große Schwester zu sein", erzählte die 35-Jährige.

Ot,Ibrahim Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika, März 2019

Klaus Schulte / Action Press Heinz Hoenig mit seiner ersten Frau Simone

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

