Die Hochzeitsglocken haben geläutet! Anfang 2018 lernte Heinz Hoenig (67) in Annika seine neue Liebe kennen. Trotz des Altersunterschieds von 33 Jahren wurde die Beziehung zwischen ihnen so ernst, dass der Schauspieler bereits im September bekannt gab, dass er die Chefin eines örtlichen Theatervereins in Blankenburg heiraten möchte. Und jetzt haben die Turteltauben Nägel mit Köpfen gemacht: Sie gaben sich am vergangenen Samstag das Jawort!

Heinz und seine Annika feierten die Zeremonie im historischen Rathaus in Blankenburg, berichtet t-online am Mittwoch. Die Braut, die am selben Tag auch ihren 34. Geburtstag feierte, wurde in einem geschmückten Wagen vor das Gebäude gefahren. Neben den Familien und Freunden des Brautpaares hatten sich auch einige Fotografen und Fans vor dem Rathaus versammelt. Der Bräutigam mied allerdings das Blitzlichtgewitter und schlich vermutlich durch einen Seiteneingang zur Feierlichkeit.

Die Nachricht ihrer baldigen Hochzeit hatte Heinz' Exfreundin Gabriele Lechner überrascht: "Es hat mich natürlich verblüfft, dass er sich so kurz nach unserer Trennung von heute auf morgen verlobt", gab sie in einem Interview zu. Sie erkläre sich diesen Schritt damit, dass ihr Ex ein Mensch sei, der aus dem Bauch heraus handle.

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Heinz Hoenig, 2018 in Hamburg

Anzeige

Getty Images Heinz Hoenig und Gaby Lechner, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de