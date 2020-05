Wenn das mal nicht runtergeht, wie Öl! Schon seit einigen Jahren sind Scott Disick (37) und Kourtney Kardashian (41) kein Paar mehr – nach einem anfänglichen Hin und Her haben es die zwei vor allem ihren gemeinsamen Kindern zuliebe geschafft, ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Mehr noch: Bis heute scheint Scott ein angesehener Teil der Kardashian-Jenner-Familie zu sein. Kleiner Beweis gefällig? Zu seinem Geburtstag lassen es sich die Reality-Stars nicht nehmen, dem Unternehmer aufs Herzlichste zu gratulieren!

Zu seinem 37. Geburtstag wendet sich die berühmte Familie mit liebevollen Worten an ihn. "Alles Gute zum Geburtstag, Scott! Wir haben so viele Erinnerungen zusammen. Du bist so ein erstaunlicher Vater, Bruder und Freund. Vielen Dank, dass du für unsere Familie so eine tolle Person bist. Ich liebe dich", hält zum Beispiel Ex-Schwägerin Kim Kardashian (39) auf Twitter fest und teilt dazu private Schnappschüsse aus dem Familienalbum.

Auch Scotts ehemalige Schwiegermutter Kris Jenner (64) widmet dem Geburtstagskind einen liebevollen Post und schreibt: "Du bist so ein großartiger Vater, Sohn, Bruder, Partner und Freund. Danke, dass du in unsere Familie so viel Liebe und Lachen gebracht hast [...]. Du bist unglaublich, und ich liebe dich! Mama K."

Getty Images Kim Kardashian im Februar 2020

Getty Images Kris Jenner im Februar 2018 in Santa Monica

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian bei einem Event in New York, Juli 2010

