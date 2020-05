Ihre kleine Auszeit haben die Kusmagks sich sicherlich entspannter vorgestellt! Vor rund zwei Wochen verkündeten Janni (29) und Peer (44) voller Vorfreude: Sie ziehen mit ihren Kids Emil-Ocean (2) und Yoko vorübergehend nach Sylt! Dort wollen sie für rund zwei Monate bei Jannis Eltern wohnen – und ein bisschen Meerluft schnuppern. Von dort gab die Zweifachmama nun aber ein unschönes Update: Nesthäkchen Yoko ist krank!

"Yoko hat ne Mittelohrentzündung. Das ist natürlich nicht so schön für die arme Maus, die hat echt ziemlich Schmerzen", schildert Janni am Montag in ihrer Instagram-Story. "Sie ist extrem anhänglich und schläft auch ganz schlecht", berichtet die Surferin weiter. Keine neue Erfahrung für die Familie: Auch Yokos Bruder habe schon einmal an der Infektion gelitten. "Wir haben das herausgefunden, weil sie sich an einer Seite so doll auf den Kopf geschlagen hat. Das hat Emil-Ocean damals auch so gemacht."

Nach mehreren Arztbesuchen gehe es der Kleinen aber schon besser – ein Ende ist in Sicht: "Jetzt muss sie noch einen letzten Tag Antibiotika nehmen, dann ist es vorbei", freut sich Janni. "Es sah auch schon besser aus heute."

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk und Tochter Yoko

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk auf Sylt



