Dieses Bild kann sich wirklich sehen lassen! Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (40) verkündete bereits Anfang des Jahres im Netz, dass sie an ihrer Figur arbeiten möchte. Gesagt, getan – mittlerweile präsentierte sie ihren Fans nicht nur den Abnehmprozess, sondern auch schon des Öfteren ihren unglaublichen Erfolg. Doch jetzt erstaunte sie ihr Internet-Publikum mit einem besonders eleganten Anblick und sorgte damit für Begeisterung!

"Manchmal kommt die 'Anwältin Rebel' aus ihrem Schneckenhaus, und so sieht sie aus", kommentierte die Blondine ihren Post auf Instagram. Für das Foto setzte sie ihre Taille nämlich mit einem zurückgenommenen aber eng anliegenden Etuikleid gekonnt in Szene. Durch das figurbetonte Outfit fiel den Fans der 40-Jährigen ihre schmale Linie besonders ins Auge. "Wow, du hast wirklich viel abgenommen!", oder auch, "Das ist so beeindruckend und inspirierend!", lauteten die Kommentare der User.

Hinter dem Kilo-Verlust steckte aber natürlich harte Arbeit und Disziplin – gegenüber E! News erklärte ihr Personal Trainer Jono Castano Acero bereits: Rebel trainiere an ganzen sechs Tagen in der Woche!

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

