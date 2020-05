Vor sage und schreibe 15 Jahren veränderte sich Rihannas (32) Leben von Grund auf. Mit ihrer Single "Pon de Replay" schaffte die heute millionenschwere Sängerin als Teenager ihren großen Durchbruch in der Musikindustrie. Dass für ihren Erfolg auch nicht zuletzt ihre treuen Fans verantwortlich sind, unterstrich die Songwriterin aus Barbados seither immer wieder. Anlässlich des 15. Jubiläums ihres Hits widmet die Designerin ihrer Community nun rührende Zeilen im Netz!

In ihrer Instagram-Story wurde Rihanna ungewöhnlich emotional: "Das ist schräg. Es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, als ich im Flur von Def Jam gezittert habe. [...] 15 Jahre später und ich bin hier, weil Gott mich zu euch geführt hat, und ihr habt mich oben gehalten, ihr habt mich unterstützt, mich toleriert, mich geliebt". Somit rechnet die karibische Schönheit ihren Bewunderern ihre Treue hoch an.

"Ich liebe euch, Navy, ich schätze euch. Ich bin so dankbar, mit euch als meinen Fans und meiner Familie beschenkt worden zu sein", schloss RiRi ihre virtuelle Liebeserklärung ab. "Pon de Replay" war am 24. Mai 2005 als erste Auskopplung im Rahmen ihres Plattenvertrags bei Def Jam Records veröffentlicht worden.

Anzeige

Getty Images Rihanna in West Hollywood, 2005

Anzeige

Getty Images Rihanna im Juli 2005 in New York City

Anzeige

Getty Images Rihanna, Musikerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de