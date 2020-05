Welchen Stellenwert hat Sex in Yvonne Pferrers (25) Leben? Seit über sechs Jahren ist die ehemalige Köln 50667-Darstellerin nun schon mit ihrem Ex-Serienkollegen Jeremy Grube (26) zusammen. Immer wieder zeigen sich die beiden gemeinsam im Netz, oft auch in ziemlich romantischen, teils sexy Paar-Posen. Dass die beiden gerne Zärtlichkeiten miteinander austauschen, ist also kein Geheimnis – aber wie wichtig ist es Yvonne, den nächsten intimen Schritt zu machen?

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, was die Influencerin über den Liebesakt denkt. Spielt er eine große Rolle in ihrem Leben? "Natürlich sollte man auch dabei harmonieren und sich wohlfühlen, aber man kann auch ohne Geschlechtsverkehr sehr innig sein und sich gegenseitig spüren und wahrnehmen", beteuerte Yvonne. Auch "Küsse und Zärtlichkeiten im Alltag" würden eine Beziehung aus- und sie vor allem besonders machen.

Zwischen Yvonne und Jeremy scheint jedenfalls beim Wälzen in den Laken Harmonie zu herrschen. Immerhin planen die zwei sogar bereits fleißig ihre gemeinsame Zukunft! Neben einer Hochzeit steht auch Nachwuchs auf dem Plan. "Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass wir Zwillinge bekommen", meinte die 25-Jährige im Promiflash-Interview.

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer, Influencer

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer im Mai 2020

Was sagt ihr zu Yvonnes Ansicht über den Liebesakt?



